Durumları iyi

Girne-Tatlısu ana yolunda dün sabah meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı. Yaralılar, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. İlk belirlemelere göre, kazanın panelvan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre kaza, saat 06.30 sıralarında, Girne-Tatlısu ana yolunun 15-16’ncı kilometreleri arasında meydana geldi. Olay yerinde yapılan incelemeye göre, Muhammad Mubashir (E-36) yönetimindeki RM 570 plakalı panelvan tipi araç, Girne istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafına geçti. Bu sırada karşı yönden gelen Özcan Ölmez’in (E-61) kontrolündeki TRH 034 plakalı minibüsün sağ yan kısmına çarptı.

Kazada panelvan sürücüsü Muhammad Mubashir, minibüs sürücüsü Özcan Ölmez ve minibüste yolcu olarak bulunan Timothy Ifeanyi Opara (E-44) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahaleler sonucu, yaralıların durumlarının ciddi olmadığı belirlenirken, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri açıklandı.

Polis kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve olay yerinde gerekli incelemelerin yapıldığını bildirdi.