Muhtarlar konuşuyor

Melis GÜNEL

Muhtarlar, Kıbrıs konusundaki görüşlerini, en güvendikleri kurum ve kişileri Diyalog’a anlattı. En güvenilen kurumlarda; Polis, Sivil Savunma Teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Diyalog Medya Grubu öne çıktı.

Ne dediler…?



Altay Ayrancıoğlu (Lefke-Çamlıköy )

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda hiç ümidim yoktur. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti zaten bizim yanımızdadır. Biz güneyi istesek de zaten Rum bizi istemez.

En çok güvendiğim kurumlar; polis, Diyalog Gazetesi ve askerdir.

En çok güvendiğim isimler arasında ise Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban vardır.”

Fırat Arkın (Güzelyurt-Aşağı Bostancı )

“Kıbrıs sorununda bir anlaşma zaten olası değil. Türkiye’nin garantörlüğü olmadan hiç olası değil. Asker çekilecekse biz de çekilelim, halk da çekilsin… En çok güvendiğim kurumlar arasında polis Genel Müdürlüğü, Cypruvex ve Lefke Avrupa Üniversitesi var.

Kişilerde en çok güvendiklerim ise Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Cypruvex Müdürü Mustafa Üstünel’dir.”

Ümit Kardeşler (Lapta-Adatepe Mahallesi)

“Kıbrıs sorununun çözülmesini bekliyoruz. 50 yıldır aynı konular konuşuluyor maalesef bir ilerleme göremiyorum ama yine de umutluyum. Ülkede en güvendiğim kurumların başında Cumhurbaşkanlığı, Diyalog Medya Grubu ve Sivil Savunma Başkanlığı geliyor. Güvendiğim isimler ise Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ve Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban’dır.”

Murat Ced (Lapta-Akdeniz Köyü)

“Bu saatten sonra çözüm falan olmaz. Çözüm için iki tarafında uğraşması lazım ama şu anda yapılanlar hep tek taraflı o yüzden umudum yok. Güvendiğim kurumların arasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, polis ve Sivil Savunma Teşkilatımız vardır. Güvendiğim isimler ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban’dır.”

Mehmet Alisinanoğlu (Lefkoşa-İplik Pazarı Mahallesi)

“Çözüm konusunda bir umudum yok ama Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın dik ve kararlı duruşunu takdir ediyorum. En azından karma evliliklerden doğan kişilerin kimlikte yaşadığı problemi çözeceğine inanıyorum. En güvendiğim kurumlar Kıbrıs TV, Polisimiz, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Diyalog Gazetesi’dir. En çok güvendiğim üç ismi sıralamam gerekirse de, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’dır.”

Cemal Yıldız (Yeniboğaziçi-Alaniçi)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda bence hala daha ışık var. Güvendiğim kurumları sıralamam gerekirse Polis Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı ve yargımız. Kişilere bakıldığında da en güvendiği isimler ise Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’dır.”

Adil Onalt (Gazimağusa-Aslanköy)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda geleceğe dair oldukça çok umudum var, çok umutluyum bir çözüm için diyebilirim. En güvendiğim kurumlar Cumhurbaşkanlığı, Mahkemeler ve Diyalog Gazetesi’dir. Güvendiğim isimlerde başta babam olmak üzere, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’dır.”

Ömer Tabur (Girne-Alemdağ Köyü)

“Ben doğdum doğalı bugüne kadar Kıbrıs sorunu kapsamında bir çözüm olmadı daha da olmaz… Benim olacağına dair bir umudum yoktur. En çok Başbakanlık ve Polis Genel Müdürlüğüne güveniyorum. Kişi olarak da Başbakan Ünal Üstel ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer diyebilirim ama üçüncü güvendiğim bir kurum ya da kişi yoktur.”

Tamer Tayanç (Güzelyurt-İsmetpaşa)

“Kıbrıs sorununun çözümüne dair umudum ve ümidim vardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin içinde var olduğu her şeye desteğim tamdır. En güvendiğim kurumlar arasında askerimize, Polis Genel Müdürlüğümüze, askerimize ve Sivil Savunma Teşkilatına güvenim sonsuzdur. Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban ise en güvendiğim isimlerdir.”

Serdal Ünal (Güzelyurt-Gayretköy)

“Kıbrıs konusunun çözümü konusunda hem bir çözüm olacağına dair inancım yok hem de açıkçası çözüm olmasını da istemiyorum. Ülkede en güvendiğim kurumlar; Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Teşkilatı’dır. En çok güvendiğim kişilerde bu kurumların başında olan kişilerdir yani, GKK Tümgeneral İlker Görgülü, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban.”

Nureddin Salcı (Girne-Alsancak Çağlayan Mahallesi)

“Olası bir çözümün olacağına inancım yok. İnancım olmadığı gibi çözüme yönelik bir umudum da yok. Böyle giderse çözüm falan olmaz. En çok güvendiğim kurumlar yalnızca Sivil Savunma ve Diyalog Gazetesi’dir. Kişilerde en çok güvendiğim de kurumlardan da anlamış olduğunuz üzere, Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban ve Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’dır.”

Ali Yılmaz Çölaşan (Lefke-Doğancı)

“Kıbrıs sorunu konusunda hiç umudum yoktur. Çözüm olacağına da inanmıyorum. Güvendiğim kurum veya kişiyi de söyleyemem çünkü kimseye güvenim yoktur. Bu hükümet yönetimde kalmaya devam ettikçe hiçbir şey düzelmez, güvenmemeye de devam ettirir beni. Yolsuzlukla, rüşvetle, haraçlarla ülke yönetmeye devam ettikleri sürece kimseye güvenemem.”

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2026, 12:51