456 sürücüye ceza yazıldı

Ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 38 araç trafikten men edildi, bir sürücüde tutuklandı.

Toplam 2 bin 548 araç ve sürücünün kontrol edildiği denetimlerde, 456 sürücü hakkında çeşitli trafik suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Bunların arasında 148 sürücü yasal hız sınırını aşarak araç kullanmaktan, 10 sürücü alkollü araç kullanmaktan işlem gördü.

Ayrıca 49 sürücü sürüş sırasında cep telefonu kullanırken, 7 sürücü emniyet kemeri takmadı. 33 araç seyrüsefer ruhsatsız, 11 araç muayenesiz, 5 araç sigortasız olarak tespit edildi.

Trafik levha ve işaretlerine uymayan 25 sürücü, tehlikeli sürüş yapan bir sürücü, kamu taşıma işletme izni olmadan araç kullanan bir sürücü ve 166 sürücü ise diğer trafik ihlallerinden rapor edildi. Polis, denetimlerin trafik güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek amacıyla düzenli olarak sürdürüleceğini duyurdu.

