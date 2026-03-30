‘Dayanamadım’

Suna ERDEN

Gönyeli’de komşusu 42 yaşındaki Erdoğan Öztürk’e 7 el ateş ederek, bacaklarından yaralayan 27 yaşındaki müteahhit Tayyar Alpdağ dün sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alınırken, zanlının ifadesinde Öztürk’ün kendisini ve ailesini tehdit ettiği için vurduğunu söylediği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, silahlı saldırı olayının 28 Mart 2026 tarihinde saat 21.30 sıralarında Gönyeli’de Ecevit Sokak üzerinde meydana geldiğini aktardı.

Polis, zanlı Alpdağ’ın, aralarında daha önceden husumet bulunan komşusu Öztürk’e, kendisini ve ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle adına kayıtlı Canik marka 9 mm ruhsatlı tabancasıyla 7 el ateş ettiğini söyledi. Polis, bu saldırı sırasında Öztürk’ün sağ bacağından iki, sol bacağından bir kez vurulduğunu kaydetti. Öztürk’ün sol bacağının kırıldığını belirten polis, Lefkoşa Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde tedavi altına alındığını, hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Polis, saldırıda kullanılan tabanca ve içerisindeki 10 adet 9 mm çapındaki mermilerin olay yerinde zanlının tasarrufunda bulunduğunu kaydetti. Polis ayrıca, zanlının ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada 33 adet 9 mm çapında mermi daha bulunduğunu ve bunların da emare alındığını söyledi.

Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu ifade eden polis, alınacak ifadeler ile incelenmesi gereken kamera görüntülerinin bulunduğunu aktardı. Polis, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; hakkında “patlayıcı madde tasarrufu, vahim zarar, meskun mahalde ateş etme” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

