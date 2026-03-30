Kalkanlı karıştı

Güzelyurt’a bağlı Kalkanlı’da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin burnu kırıldı, olayla bağlantılı 11 kişi tutuklandı. Biri 8, diğeri 5 kişiden oluşan iki grup arasında çıkan kavganın nedeni araştırılırken, tutuklanan zanlılar mahkemeye çıkarıldı. Bir tarafın Güzelyurt sakinleri olduğu, 5 kişilik grubun ise KKTC’de eğitim gören öğrencilerden oluştuğu bilgisi elde edildi. Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılan A.G. (E-21), K.İ. (E-21), H.M. (E-19), S.T. (E-18), O.Y. (E-23), H.T. (E-20), A.H. (E-), Y.D. (E-32), Y.İ. (E-25), B.S. (E-25) ve A.A.B. (E-25) hakkında 3 gün ek süre alındı. Olayla ilgili iki kişinin ise arandığı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 27 Mart tarihinde saat 03.15 sıralarında Kalkanlı’da Sarmaşık Sokak üzerinde meydana gelen kavganın, A.G., K.İ., H.M., S.T., O.Y., H.T., A.H. ve Y.D.’nin bir taraf üniversite öğrencileri A.F.A., Y.İ., B.S., A.A.B. ve E.C.K.’nin diğer taraf olarak katıldığı iki grup arasında gerçekleştiğini bildirdi. Olay sırasında tarafların elleri ve ayaklarıyla birbirlerine vurduklarını, yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdiklerini ve uygunsuz tavır sergilediklerini belirten polis, kavga esnasında Y.İ.’nin ciddi şekilde darp edildiğini ifade etti. Polis, zanlıların Y.İ.’yi yere düşürdükten sonra ayaklarıyla tekmeleyerek burnunun kırılmasına yol açtıklarını belirtti. Polis memuru; olayın 28 Mart’ta bildirildiğini aynı gün 11 zanlının tutuklandığını, iki kişinin ise arandığını söyledi. Polis, soruşturma kapsamında güvenlik kameralarının incelendiğini ve zanlıların verdikleri araştırılacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti. Mahkeme; aktarılan olguları değerlendirdikten sonra 3 gün ek süre talebini onayladı.