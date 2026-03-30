Hayat duracak

Sendikalar ve bazı birlikler hayat pahalılığının 9 ay durdurulmasını öngören tasarının komitede onaylanması ve meclise sevk edilmesi nedeniyle bugün kapsamlı grev ve eylemlere gidiyor. Eğitimden kamuya, belediyelerden sağlık çalışanlarına kadar birçok kesim, hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili yasa tasarısına tepki olarak örgütlü olduğu işyerlerinde grev yapacak. Sendikalar, hükümetin grev yasağına karşı sivil itaatsizlik haklarını kullanacaklarını belirtti ve üyelerini provokasyonlara karşı sağduyulu olmaya çağırdı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), örgütlü oldukları tüm okullarda grev ve eylem yapacak. Genel Sekreter Burak Maviş, Lefkoşa 9 Eylül İlkokulu ve Sivil Savunma Çemberi’nden Meclis’e yürüyüş düzenleneceğini duyurdu. KTÖS, hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini dondurma girişimini, ekonomik kriz değil yönetim krizi olarak nitelendirdi. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) da tüm okullarda grevde olacak ve sınavların yapılmayacağını açıkladı. Başkan Selma Eylem, hükümetin halkın alım gücünü azaltma yönündeki politikalarını eleştirdi.

Sendikalar kararlı

KAMUSEN ve KTAMS, HP ödeneğiyle ilgili yasa tasarısına karşı örgütlü oldukları tüm işyerlerinde genel grev yapacak. KAMUSEN Genel Başkanı Metin Atan, tasarının emekçilere karşı yapılmış bir darbe olduğunu savundu. Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan da saat 08.00’den itibaren tüm işyerlerinde grevde olacaklarını ve Meclis önüne yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu. Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Memur-Sen de grev kararına katılacaklarını açıkladı. Ahmet Serdaroğlu, yasa tasarısının toplumun en kırılgan kesimlerini hedef aldığını ileri sürdü.Belediye Emekçileri Sendikası (BES), ülke genelindeki tüm belediyelerde süresiz genel greve gidiyor. Güç-Sen, tüm bölgelerde grev kararı aldı. Tel-Sen üyeleri de Lefkoşa Dereboyu’nda toplanarak Meclis’e yürüyüş yapacak. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), sendikaların grev ve eylemine destek vererek, ekonomik kriz ve yoksulluğun toplum sağlığını doğrudan tehdit ettiğini vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2026, 10:11