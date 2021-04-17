Yaya kusurlu bulundu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 2016 yılında meydana gelen kazada yaya olarak yolu geçmeye çalışan 19 yaşındaki Muhammet Yusuf Ergündüz’e çarparak ağır yaralanmasına ve akabinde yaşamını yitirmesine neden olan taksi sürücüsü Rıfat Gözübüyük hakkındaki dava 4 yıl sonra karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, meydana gelen kazada katkısal kusuru az olduğuna kanaat getirdiği sanığa 3 ay hapis cezası verdi. Kararda Ergündüz’ün yaya geçidi olan yer yerine, yolun ortasından karşıya geçmeye çalışması nedeniyle kazanın yaşanmasında etkisi olduğu belirtildi.

Kararı okuyan Yargıç Umut İnan, sanığa ceza takdir ederken kazanın oluş şekli, sonuçları, hangi koşullarda gerçekleştiği, ağırlaştırıcı ve hafifleştirici unsurların neler olduğunun göz önünde bulundurulması gerektiğini dile getirdi.

Yargıç İnan, kazanın yaşandığı caddenin azami hızının 50 olduğuna işaret ederek, sürücünün yolda seyreden araçları, yayaları, park halindeki araçları ve bunun gibi birçok unsuru düşünerek aracının hızını ayarlaması gerektiğini açıkladı.

Yargıç İnan, Yusuf Ergündüz’ün yaya geçidi olan yer yerine ,yolun ortasından karşıya geçmeye çalışması nedeniyle kazanın yaşanmasında etkisi olduğunu anlattı.



İnan, sanığın 2 çocuk babası ve evli olduğunu, özür dileyerek pişman olduğunu, polise yardımcı olup adaletin erken tecelli etmesine olanak sağladığını bildirdi.İnan, tüm bu unsurların ve kamu menfaatinin göz önünde bulundurularak sanığın 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve ehliyetine el konulmasına karar verildiğini açıkladı.

Kaza nasıl olmuştu

Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ruso Caddesi’nde 8 Ekim 2016 tarihinde saat 23.00’da meydana gelen kazada sanık, yolun sağından soluna yaya olarak geçmeye çalışan Muhammet Yusuf Ergündüz’e çarparak ağır yaralanmasına sebep olmuştu. Ağır yaralanan yaya kaldırılmış olduğu Lefkoşa

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil serviste yapılan ilk yardım tedavisinden sonra yoğun bakım ünitesinde müşahede altına alınmıştı.

Ancak aldığı yaralara dayanamayan Muhammet Yusuf Ergündüz, 9 Ekim tarihinde saat 05.20’de yaşamını yitirmişti.

Kazanın ardından tutuklanan sanık, tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılmıştı.

