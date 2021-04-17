Devlet meselesi başlarına dert oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif ile 2 belediye çalışanı kamu malını çaldıkları gerekçesiyle dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada belediye çalışanları Haşim Temel ve Hasan Uzun’un, Başkan Ahmet Latif’in direktifiyle Devlet Emlak ve Malzeme Ofisi’ne ait 10 tonluk su tankını söküp, belediyeye ait tankere bağladıkları belirtildi.

Başsavcılıktan gelen görüş üzerine Ahmet Latif ile çalışanlar Haşim Temel ve Hasan Uzun aleyhine dava getirildiği belirtildi.

Dava kapsamında zanlıların yargılamada hazır olması için teminat duruşmasına çıkarıldıkları belirtildi. Duruşmada su tankının halka su dağıtmak amacıyla söküldüğü kaydedildi.

İddialar aktarıldı



Zanlılar, polis tarafından tutuklanmaksızın, serbest bir şekilde mahkemeye gelerek teminat duruşmasına katıldılar.Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Yılmaz Güney, 2019 yılı Şubat ve Mart ayları arasında, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif ile belediye personeli Haşim Temel ve Hasan Uzun’un, Akdoğan’da, Devlet Emlak ve Malzeme ofisine ait 10 tonluk su tankını söktüğünü ve belediye aracına bağladıklarını söyledi.Polis, olayın 18 Eylül 2019 tarihinde kendilerine intikal ettirildiğini ve başsavcılıktan gelen görüş üzerine 16 Nisan 2021 tarihinde, zanlılara dava tebliğ edildiğini açıkladı.Polis, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.Avukatın sorusu üzerine polis, su tankının, halka su dağıtılmak amacı ile söküldüğünü ancak Devlet Emlak ve Malzeme Ofisine, satın alma yazısının, şikâyet gerçekleştirildikten sonra yazıldığını, dolayısı ile şikayetin geri çekilmediğini ifade etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 5’er bin TL nakdi kefalet ödemelerine ve birer kefilin 75’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.