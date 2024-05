Ortam gerildi

Ömer KADİROĞLU, Abdullah SUİÇMEZ, Hamit ER

Hayvan üreticilerinin, et ithaline tepki olarak gerçekleştirdiği araçlı eylem, başkent Lefkoşa’da gergin anların yaşanmasına neden oldu. Önce Tarım Bakanlığına giden eylemciler, daha sonra Meclis önünde toplandı. Buradaki eylemde Meclis kapısını kıran üreticiler, daha sonra Başbakanlık önüne gitti. Meclis’te bulunan Başbakan Ünal Üstel, üreticilerle görüşmek üzere müsteşarını görevlendirdi, ancak bu girişim sonuç vermedi.

Müsteşarla görüşmeyen üreticilerin, saman balyalarını yola dökerek ateşe vermeleri üzerine etrafı dumanlar sardı. Olay yerinde bulunan itfaiye ekipleri, ateşi söndürürken, Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları “İthal et kararı durdurulana, çiğ süte gerçek değeri verilene, üretimdeki girdi maliyetleri düşürülene kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Eylem kararı hayata geçirildi

Geçtiğimiz hafta eylem kararı alan hayvan üreticileri, dün harekete geçti.

Hükümetin hayvancılık politikalarını protesto etmek için Lefkoşa’da araçlı eylem yapan üreticiler, et ithalatını, girdi maliyetlerindeki yükselişi, çiğ süt ve canlı hayvan fiyatını belirleme politikasını protesto etti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ne bazı sivil toplum örgütleri de destek verdi.

Hamitköy Çemberi ve Gönyeli Çemberinde toplanan üreticiler, “Tofaş Işıkları” olarak bilinen güzergahtan saat 11.45'te Lefkoşa’ya giriş yaptı.

Traktörler ve iş araçlarının üzerine “Hükümet Elini Yakamızdan Çek”, “Birlikte Yönetecektik, Tek Başına Yönetemedin” gibi pankartların ve bayraklar asan üreticiler önce Tarım Bakanlığı önüne gitti.

Üreticiler birkaç traktörü Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önüne bıraktı ancak “Muhatabımız Tarım Bakanı değil” diyerek açıklamayı burada yapmadı.

Meclisin bahçe kapısı kırıldı

Üreticiler daha sonra Meclis önünde toplandı. Arbede yaşanırken, üreticiler iş makinesiyle Meclisin bahçe kapısını kırdı.

Meclis önünde yaşanan arbedenin ardından üreticiler rotasını Başbakanlığa çevirdi.

Başbakanlıkta arbede yaşandı

Başbakanlık kapısını zorlayan eylemcilerle, polis arasında arbede yaşandı.

Başbakan ile görüşme talebinde bulunan eylemciler, görüşme gerçekleşmemesi nedeniyle Başbakanlık önünde araçları ile bekleyişlerini sürdürdü.

Eylemcilerin, saman balyalarını dökerek Başbakanlık önünde yaktıkları ateş itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Başbakanlıkta yaşanan arbede nedeniyle 5 eylemci gözetim altına alındı. Eylemciler kısa süre sonra serbest bırakıldı.

Başbakanlık önünde eylem yapan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği üyeleri araçları bırakarak saat 20.30’da dağıldı.

Mücadele sürecek

Eylemler esnasında açıklama yapan Naimoğulları, ithal et durdurulana, çiğ süte gerçek değeri verilene, üretimdeki girdi maliyetleri düşürülene kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un içlerinden biri olduğunu, bu göreve geldiğinde ümitlendiklerini kaydeden Mustafa Naimoğulları “Sayın Tarım Bakanı, bugüne kadar muhatabımızdı ama artık değil…” diye konuştu.

Naimoğulları, Çavuş’un üreticiyi koruyacak hiçbir karar üretmediğini aksine hata üstüne hata yaptığını da savundu.

Hükümetin ithal et kararına tepki gösteren Naimoğulları, “Siz önce hayvancıya ucuz yem, ucuz su, ucuz elektrik verin. Kendi üreticiniz borç batağındayken, açken şov yapmayın.” ifadelerini kullandı.

“Halk ucuz et yiyecek” açıklamalarını da eleştiren Mustafa Naimoğulları, “19 yıldır birlik başkanıyım, 34 yıldır veteriner hekimim, ülkeye hiç ithal kuzu eti getirildiğini görmedim. Biz, yıllarca Araplara canlı kuzu ihraç ettik.” dedi.

Hayat pahalılığının yüzde 105 gerçekleşirken çiğ süte verilen artışın yüzde 8 olduğunu belirten Naimoğulları, bir torba yemi 800 TL’ye, bir ton suyu 22 TL’ye aldıklarını söyleyerek, elektriğe ve mazota yapılan zamlara dikkat çekti.

“Bugün daha da sert olacak”

Eylemin sonlanmasının ardından ikinci bir açıklama yapan Naimoğulları eylemlerine bugün de devam edeceğini belirterek, “Daha sert geleceğiz” dedi. “Başbakan geleceğini söylemesine rağmen gelmedi” diyen Naimoğulları, “Gelirlerse bir yere bağlar mıyız bağlayamaz mıyız bilemiyoruz. Zaten sorunların farkındadırlar... Çözülürse gerekli açıklamayı yaparız” dedi.

Eyleme destek oldular

Bu arada Hayvan üreticilerinin eylemine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı CTP’li milletvekilleri, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ile Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya da katılarak, destek verdi.