8 kişi mahkemelik

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesinde önceki gece kız meselesi yüzünden 8 kişi bir birine girdi.

Sokak ortasında yaşanan kavgada 4’er kişilik iki gruba ayrılarak kavga eden Hamit Yaşar, Şener Güzeller, Şükrü Yaşar, Sibel Atlı, Ulaş Çelik, Ferit İriboz, Ziya Kurumuş ve Elif Pekri tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, olayın 19 Mayıs 2024 tarihinde saat 21.40 sıralarında Haspolat’ta umumi bir yer olan Kiraz Sokak üzerinde meydana geldiğini belirtti. Polis, kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada Hamit Yaşar, Şener Güzeller, Şükrü Yaşar, Sibel Atlı bir taraf, Ulaş Çelik, Ferit İriboz, Ziya Kurumuş ve Elif Pekri diğer tarafı oluşturup, kavga ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların kavgada karşılıklı olarak birbirlerinin vücutlarının çeşitli yerlerine vurduklarını, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiklerini ifade etti.

Polis, olayın ardından tüm zanlıların tutuklandığını ve gerekli ifadelerin alındığını açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, 8 zanlıdan 7’snin KKTC vatandaşı olduğunu, Ulaş Çelik’in ise ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirterek, tümünün uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 15’er bin TL nakit teminat yatırması ve her zanlı için iki kefilin 300’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.