Öğrencesine yumruk atan öğretmen mahkemelik oldu

Lefkoşa’ya bağlı Minareliköy’de bulunan Şht.Mehmet Eray İlkokulunda yaşanan akran zorbalığına müdahale eden öğretmen H.U., sınıf arkadaşını darp eden öğrencinin yüzüne yumruk ve tokat attığı gerekçesiyle tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, teminat talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 17 Mayıs 2024 tarihinde saat 10.00 sıralarında Minareliköy’deki Şht.Mehmet Eray İlkokulunda meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının, okuldaki kız öğrenciyi darp eden beşinci sınıf öğrencisi A.G.’nin yüzüne tokat atıp, yumruk vurarak ciddi şekilde darp ettiğini belirtti. Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını; 14 görgü tanığından ifade aldıklarını açıkladı.

Polis memuru, 21 Eylül 2018 tarihinde de zanlının okulda bir öğrenciyi darp ettiğine dair şikayet alındığını ancak meselenin daha ileriye götürülmediğini söyledi.

Polis, zanlının aleyhine getirilen davasını kabul ettiğini, gerekli soruşturmanın yapıldığını belirtti.

Olayın bölgede infial yarattığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 20 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 300’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.