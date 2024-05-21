Polis araştırıyor

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Kumyalı’da, balıkçı barınağından, 10 Mayıs’ta, tekneyle denize açılan ve bir daha kendilerinden haber alınamayan Sıtkı Akargöl ve Emre Arslan’ü yasa dışı yollardan ülkeden kaçırdıkları iddia edilen Yavuz Kurt, Oğuzhan Taş ve Sıtkı Akargöl dün ek tutukluluk istemiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı. Yavuz Kurt’un avukatı, “Yeşilim” isimli teknenin arızalanması sonucu Suriye’ye sürüklendiğini, kayıp gençlerin Suriye’de tutuklandığını ve kısa süre içerisinde Hatay’a iade edileceklerini iddia etti.

Zanlılar hakkında ek tutuklama talep edildi

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ahmet Köse, zanlıların 10 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Kumyalı Balıkçı Barınağı’ndan ‘Yeşilim’ adlı sürat teknesi ile Sıtkı Akargöl ve KKTC’de turist olarak bulunan Emre Aslan’ın denize açılıp, KKTC’den yasa dışı yollarla kaçmalarına yardımcı olduklarını söyledi. Köse, teknenin sahibi olan Yavuz Kurt ile Oğuzhan Taş’ın verdikleri ifadelerde çelişki olduğunu, ayrıca Derviş Özsezer’in evinde yapılan arama sonucu, meseleyle bağlantılı birçok cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını açıkladı. Polis, ayrıca Özsezer’in, kayıp olan Sıtkı Akargöl ile Güzelyurt bölgesinde insan kaçakçılığına dair birçok suç kaydının olduğunu vurguladı. Polis, zanlıların 17 Mayıs’ta mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımattı. Bu süre zarfında zanlıların evinde arama yaparak 6 bilgisayar ve sim kartlar ile kredi kartlarına emare olarak el konduğunu açıkladı. Polis, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.

Yavuz Kurt’un avukatı, “Yeşilim” isimli teknenin arızalanması sonucu Suriye’ye sürüklendiğini, kayıp gençlerin Suriye’de tutuklandığını ve kısa süre içerisinde Hatay’a iade edileceklerini öne sürdü.

Mahkeme, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.