Zanlı sayısı 3’e yükseldi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir marketin otoparkında düzenlenen operasyonda silah ve mermilerle yakalanan

Türkmenistanlı Babajan Ergeshev ile Babajan Hudayberdiyev’in suç ortağı olduğu iddia edilen Halil Kayalar da tutuklandı.

Soruşturma kapsamında zanlı sayısı 3’e çıkarken, 4 kişinin daha arandığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, Cürümleri Önleme Şubesi ve Adli Şube ekiplerinin 5 Mayıs 2024 tarihinde saat 01.00 sıralarında Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde bir markerin otoparkına operasyon düzenlediklerini anımsattı.

Polis, operasyonda Babajan Ergeshev’in kullanımındaki VA 961 plakalı araç içerinde bir adet Sig Sauer marka 9 mm tabanca ve şarjörü içerisinde 4 adet 9 mm canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, Babajan Ergeshev ile olay yerinde bulunan Babajan Hudayberdiyev’in tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlı Babajan Ergeshev’in silahı kendisine gönderilen konum üzerine Yeşilköy’de temin ettiğini ifade etti.

Polis, meseleyle ilgili yapılan soruşturma sonucu Ergeshev’in silahı alacağı konumun Kayalar tarafından gönderildiğinin iddia edildiğini ve soruşturma maksatlı tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, aranan 4 kişi daha olduğunu kaydeden polis, 2 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.