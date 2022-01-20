Otopsi sonucu bekleniyor

Lefkoşa’nın sevilen isimlerinden 51 yaşındaki Cemaliye Aydın hayatını kaybetti. Aydın’ın evinde ölü bulunduğu belirtildi. Yakınlarından alınan bilgiye göre; Aydın önceki gün saat 10.30 sıralarında bir arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu. Lefkoşa’da butik işleten ve bekâr olduğu öğrenilen Aydın’ın ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

Ani ölümüyle sevenlerini üzen Aydın’ın bugün İsmail Safa Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2022, 11:09