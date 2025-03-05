Ekonomiyi etkiliyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk Liman İşçileri Sendikası’nın grevinin çalışan haklarının verilerek hemen sonlandırılması gerektiğini bildirdi.

Açıklamada Gazimağusa Limanı’nda başlatılan eylemin, sorunun çözümlenememiş olması nedeniyle süresiz olarak devam ettirildiği hatırlatılarak, grevin uzun süre devam etmesi halinde ekonomik yaşama olan olumsuz etkilerinin herkesi ve her işletmeyi daha büyük oranda etkileyeceğine değinildi.

Açıklamada, limanlarda yaşanan bu tür olayların ithalat ve ihracatı engelleyerek piyasaya ve iktisadi faaliyetlere olumsuz olarak yansıdığı ifade edildi ve çalışanların kazanılmış hakları ve ödemeleri yapılarak eylemin hemen sonlandırılması gerektiği kaydedildi.

“Limancılık bir ‘devlet işi’ olmaktan çıkarılmalıdır”

KTTO açıklamasında ayrıca şunlara yer verildi:

“Yaşanan bu olay, liman işletmeciliğinin özelleştirilmesi gerektiğini bir kez daha kanıtlamıştır. Limancılık, bir ‘devlet işi’ olmaktan çıkarılmalıdır.

Maliyetleri ve dolayısıyla fiyatları kontrol altına almak istiyorsak çağdaş limancılık anlayışı ile çalışacak yeni bir sistem oluşturmak zorundayız. Bunu gerçekleştirecek eylem planı, gerekli yasal altyapılar iyi hazırlanarak uygulamaya konulmalı, başlatılan elleçleme ihalesi de acil olarak sonuçlandırılmalıdır.

KTTO, başlıca ithalat ve ihracat limanımız olan Gazimağusa Limanı ile ilgili gelişmeleri yakından izlemekte ve hükümetin en erken zamanda konuya dahil olmasını talep etmektedir.”

Liman-Sen’in eylemi süresiz devam ediyor…

Öte yandan KKTC Gemi ve Deniz Araçları Acenteleri Derneği ile KKTC Armatörler Derneği, Kıbrıs Türk Liman İşçileri Sendikası’nın (Liman-Sen) önceki gün Gazimağusa Limanı’nda başlattığı çalışmama eyleminin, sorunun çözülememesi nedeniyle süresiz olarak devam ettiğini açıkladı.

Derneklerden yapılan ortak açıklamada, söz konusu eylemin yetkililere yapılan uyarılara rağmen, uzun süredir devam eden bir sorunun sonucu olarak ortaya çıktığı ve hükümetin bugüne kadar herhangi bir çözüm üretmediği ifade edildi.

Yüklü gemiler tahliye edilemiyor

Açıklamada, eylem nedeniyle Gazimağusa Limanı’nda iki gündür yüklü gemilerin tahliye edilemediği ve ithalat ile ihracat işlemlerinin yapılamadığına dikkat çekilirken, her iki dernek de liman elleçleme hizmetlerine talip olduklarını kamuoyuna bir kez daha duyurdu.

