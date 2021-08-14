Otopsi yapılacak

Girne’de yaşamını sürdüren Mert Şenoğlu dün evinde ölü bulundu. Girne’de faaliyet gösteren Royal Beauty Center güzellik salonu işletmecilerinden biri olan 28 yaşındaki Mert Şenoğlu’nun ani ölümü sevenlerini yasa bürüdü.

Polisten yapılan açıklamaya göre; dün saat 17.00 sıralarında, Mert Şenoğlu, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şenoğlu’nun cesedi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin genç ölümle ilgili soruşturma başlattığı, bugün otopsi yapılacağı belirtildi.

Girne’de güzellik salonu işleten Şenoğlu’nun bekar olduğu, yalnız yaşadığı öğrenildi.



