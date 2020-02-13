Özel ekip geliyor 

Suna ERDEN

Türkiye’nin Hatay ilinde 2013 yılında iş arkadaşı Kudret Karaman’ı bıçaklayarak ağır yaralayan ve sağ kolunu kaybetmesine neden olan Macit Tümürlenk’ın (26) iade işlemleri sürüyor. Türkiye emniyet birimlerinden yakalanması ve iade edilmesi talep edilen ve 50 gündür cezaevinde tutulan Tümürlenk’ı teslim almak için bir ekibin ülkeye geleceği belirtildi. Macit Tümürlenk 5 gün daha gözetim altında tutulması talebiyle dün mahkemeye çıkarıldı.

Ek süre talep eden polis, Macit Tümürlenk’in 14 Mart 2013 tarihinde Hatay'da meydana gelen kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan dolayı aranan şahıs ilan edildiğini söyledi.

Polis, Tümürlenk hakkında Hatay 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 Mart 2018 tarihinde yakalama emri çıkarıldığını ifade etti.

Polis memuru, Türkiye emniyet birimlerinden Tümürlenk’in arandığına dair kendilerine bilgi verildiğini belirtti.

50 gündür cezaevinde

Polis, Macit Tümürlenk’in 4 Aralık 2019 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilip yakalandığını, iki kez mahkemeye çıkarılarak hakkında cezaevinde kalması için emir alındığını ifade etti.

Polis, Macit Tümürlenk’i teslim almak için 13 Şubat tarihinde bir ekibin ülkeye geleceğini belirterek, 50 gündür cezaevine tutulan zanlının 5 gün daha gözetim altında kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.