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Özel hastanelere de aşı konusunda yetki

Sağlık ocaklarının yanı sıra özel hastanelere de aşı konusunda yetki verildi

Özel hastanelere de aşı konusunda yetki
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Türkiye’den önceki gece 50 bin doz daha Sinovac gönderilmesiyle stoklarda yeterli aşı oluştu. Aşılama çalışmaları hız kazanırken, 
Sağlık Bakanlığı, bugünden itibaren Johnson&Johnson aşısı yapan hastanelere yeni sağlık merkezlerinin de eklendiğini bildirdi. Bakanlık, ayrıca otel çalışanları ve turizm rehberlerine Johnson&Johnson aşılarının, Lefkoşa’da YDÜ Hastanesi ve Girne’de Suat Günsel Hastanesi’nde yapılacağını duyurdu. 
Bakanlıktan yapılan açıklamada, var olan ve eklenen yeni merkezlerin saatleri şu şekilde belirtildi:
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi: 08.30-14.30 (hafta sonu 08.30-18.00), Gazimağusa Devlet Hastanesi: 09.00-16.00, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi: 09.00-18.00, Cengiz Topel Hastanesi: 09.00-13.30

Eklenen yeni merkezler
Mehmetçik Sağlık Merkezi: 08.00- 13.30, Yeni Erenköy Sağlık Merkezi: 09.00- 18.00, İskele Sağlık Merkezi: 14.00-18.00, Maraş Sağlık Merkezi: 14.00-18.00.

İki özel hastane çalışmaya katıldı
Açıklamada, bugünden itibaren belirtilen merkezlere ek olarak, turizm sektöründe çalışan otel çalışanları ve turizm rehberlerine Johnson&Johnson aşılarının, Lefkoşa’da YDÜ Hastanesi ve Girne’de Suat Günsel Hastanesi’nde 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacağı ifade edildi.
Açıklamada, yarından itibaren ise Sağlık Bakanlığı’na bağlı Aşı Bilgi Sistemi üzerinden kayıt oluşturmuş 18 yaş üzeri tüm halka, Johnson&Johnson aşılarının Lefkoşa’da YDÜ Hastanesi, Girne’de Suat Günsel Hastanesi, Güzelyurt’ta YDÜ Güzelyurt Dispanseri, Gazimağusa’da YDÜ Mağusa Dispanserin’de 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacağı duyuruldu. Ayrıca Girne Amerikan Üniversitesi Smart Health Sağlık Merkezi’nde 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacağı bildirildi.

Aşı yaptırmak isteyenler kayıt olmalı
Açıklamada, Johnson&Johnson yaptırmak isteyen tüm vatandaşların ve belirtilen sektörlerin bakanlığa bağlı Aşı Bilgi Sistemi üzerinden https://www.asi.saglik.gov.ct.tr adresinden kayıt oluşturması gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, kayıt oluşturma sırasında herhangi bir sorun olması durumunda ise “1111” numaralı çağrı merkezi veya Sağlık Bakanlığı’na ulaşılabileceği belirtildi. 

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