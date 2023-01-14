Tümünün değeri 400 bin lira

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde bulunan St. Barnabas Kilisesinden ikon çaldıktan bir gün sonra Girne’de yakalanan , evinde 2 adet daha ikon bulunan Rusya uyruklu zanlı Sezhei Rosthosthev hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, duruşmada çaldığı ikonların değerinin 410 bin TL olduğu açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Olgun Özçürümez, 9 Ocak 2023 tarihinde, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nden alınan bilgide, St.Barnabas Kilisesinde, 48 ve 36 santim ebatlarında olan Aziz Terapa ikonunun çalındığını öğrendiklerini ve soruşturma başlattıklarını belirtti. Polis memuru, güvenlik kamera kayıtlarında, mahkeme huzurundaki zanlının, konu ikonu 7 Ocak 2023 tarihinde saat 14.00 raddelerinde giymekte olduğu kıyafetin içine koyarak sirkat ettiğini ve kullanımındaki FS 623 plaka araç ile bölgeden uzaklaştığını tespit ettiklerini açıkladı.

Araç plakasından zanlıyı tespit ettiklerini ve Girne’deki adresinin bulunduğunu aktaran Özçürümez, konu adrese baskın yaparak zanlıyı gözaltına aldıklarını ve 19 yüzyıla ait olan ve 200 bin TL değerinde olan ikonun hasara uğratılmış şekilde bulunduğunu açıkladı.

Polis, ev içerisinde 10 bin TL değerinde Aziz ikonu ile 200 bin TL değerinde, metal motifli Pentagro İsa ikonunun da bulunduğunu bildirdi. Soruşturmanın sürdüğünü belirten polis, mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.