Utanç verici

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarının çevre düzenlenmesi bir türlü yapılmadı. Denktaş’ın anıtının belli kısımları temizlendi ancak çevre düzenlemesindeki aksaklıklar giderilmedi. Molozlar, devrilen ağaçlar, harabeye dönen nöbet kulübü dikkat çekerken,

Serdar Denktaş, dünkü konuşmasına Anıt Mezarda yaşanan sıkıntılara değinerek, eleştirilerde bulundu.

Üç kez bitirilmiş olan müze binasını su bastığını ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın müdahalesiyle temizlendiğini ifade eden Serdar Denktaş, her yıl tören günlerinde ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı birlik tarafından alanın temizliğinin yapıldığını kaydederek, teşekkürlerini iletti.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde alanın düzenlenmesi için talepte bulunduğunu ancak bunun kabul edilmediğini belirten Serdar Denktaş, “Orası bakımsız kaldı. Kurudu. Gelen misafirlere mahcup olduk, utandık, üzüldük” dedi.

Cumhurbaşkanı Denktaş’ın anıt mezarının çevre bakımı sorumluluğunun sınırları olan iki belediyeye verilmesi talebinde bulunan Serdar Denktaş, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun mezarın güvenliğinin Güvenlik Kuvvetlerine verileceği ve düzenleme için iyi bir rakam ayrıldığı müjdelerini verdiğini hatırlattı ve kendisine hassasiyetinden dolayı teşekkürlerini iletti. Serdar Denktaş, ayrıca Gönyeli Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve ekibinin tören zamanı dışında temizlik yaptığını söyledi ve onlara da teşekkürlerini iletti.



Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2023, 10:48