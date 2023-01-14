Onlara benzemiyor değiştirilmeli

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ölümünün 11’inci yılında Meclisin bahçesine dikilen 3 heykel tartışma konusu oldu. En sert tepkiyi de “Atatürk Atatürk’e, Denktaş Denktaş’a, Küçük Küçük’e benzemiyor” sözleriyle Serdar Denktaş gösterdi. Denktaş, KKTC yetkililerine seslenerek “Sarı, parıldak büstleri değiştirin” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, heykellerin üzerindeki yazılım hatasına dikkat çekerek “Kıbrıs Türk’ü ifadesinin yanlış olduğunu belirtti ve doğrusunun “Kıbrıs Türkü” olduğuna dikkat çekti. CTP Milletvekili Fikri Toros da Dr. Küçük ve Rauf Denktaş’ın büstlerinin kötü bir mizaha konu olabilecek nitelikte yapıldığını belirtti.

Saygı bu değildir

Cumhuriyet Meclisi binasının bahçesine yapılan ve açılışı önceki gün gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıslı Türklerin Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın büstleri KKTC gündeminin ilk sırasına yerleşti.

Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş’ın anma töreninde yaptığı açıklamanın ardından dikkatler yapılan büstlere çevrildi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 11’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende konuşan oğlu Serdar Denktaş “Söyleyin onlara, burası bağımsız bir cumhuriyettir” yazısı olmasa, bu büstün kime ait olduğunu anlamak mümkün değildir” diyerek, “sarı, parıldak, altın gibi parlayan büstlerin” değiştirilmesi çağrısında bulundu.

Denktaş, “Atatürk Atatürk’e, Denktaş Denktaş’a benzemiyor, saygı bu değildir” dedi.

Serdar Denktaş, “Sayın Kurucu Cumhurbaşkanım, kurduğun devletin yönetimi sana gereken saygı ve vefayı göstermedi. Senden onlar adına özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Erhürman yazım yanlışına dikkat çekti

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ‘benzemiyor’ tartışması ile gündeme gelen 1. Cumhurbaşkanı Denktaş’ın büstü üzerindeki yazının da yanlış olduğuna işaret etti. Büst üzerindeki “Kıbrıs Türk’ü” yazılımının Türkçe açısından yanlış olduğunu belirten Erhürman, milliyetçilik iddiasıyla “Kıbrıslı Türk” diyenler bile suçlanırken, Kıbrıs Türkü’nün yanlış yazılmasını eleştirdi.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Başta rahmetli Denktaş'ın oğlu sevgili Serdar Denktaş olmak üzere pek çok kişi bu büstler asıllarına hiç benzemiyor diyor. Dahası rahmetli Dr. Küçük'ün büstü üzerindeki yazı Türkçe açısından yanlış. "Kıbrıs Türk'ü" diye yazılmaz, "Kıbrıs Türkü" diye yazılır. Bu ülkede kimliğini, "Kıbrıslı Türk", "Kıbrıs Türkü", "Kıbrıslı" olarak açıklayan insanlar var. Siz "daha milliyetçi" olduğunuz iddiasıyla "Kıbrıs Türkü" kavramını kullanmayı seçtiğinizi defalarca açıklayan, hatta "Kıbrıslı Türk" diyenleri yanlış konuşuyor diye suçlayanlarsınız. Ama gelin görün ki kullandığınız sözcükleri kendi dilinizde doğru yazmakta bile sorununuz var. Bir kez daha bir çuval inciri berbat ettiniz!”

Toros: Kötü bir mizah gibi…

CTP Milletvekili Fikri Toros da Dr. Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın büstlerinin kötü bir mizaha konu olabilecek nitelikte olduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yağan Toros, şunları ifade etti:

“Heykel, tarihe adını yazdıracak önemdeki şahsiyetleri bir topluma unutturmayan, sonsuzluğu tanımlayan bir mühür niteliğinde olmalıdır.

Sayın Dr. Küçük ve Sayın Denktaş’ın

Cumhuriyet Meclisi’ne yerleştirilen heykelleri, saygı kurallarından yoksun, adeta kötü bir mizaha konu olabilecek niteliktedir.

Derhal kaldırılmalıdırlar!”

Sosyal medyada tepki yağdı

Siyasilerin yanı sıra vatandaşlar da büstleri liderlere benzemediği gerekçesiyle eleştirdi. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan vatandaşlar, “Amacınız üç liderin Kıbrıs Türkü için önemini yansıtacak bir eser yaratmaksa bu olmamış. Böyle bir düşünceniz varsaydı ya uluslararası bir yarışma düzenler en iyi eseri seçtirir, yaptırırsınız ya da uluslararası bir sanatçıya bu işi sipariş verirsiniz” ifadeleriyle görüşünü ortaya koydu. Ayrıca Denktaş'ın büstünün Bir Zamanlar Kıbrıs adlı dizide Denktaş'ı canlandıran karakterden esinlenildiği de konuşuldu.

Cumhuriyet Meclisi binasının bahçesine, TİKA katkılarıyla yapılan, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıslı Türklerin Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın büstlerinin açılışı önceki gün düzenlenen törenle yapılmıştı.