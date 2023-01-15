İddialı başladı

2023 seçimleri öncesinde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in lider iletişim kampanyası başladı. “Adalet, Ciddiyet, Samimiyet, Merhamet, Cesaret, Millet, Liyakat ve Başbakan” vurgularıyla; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in; Milletvekilliği, İçişleri Bakanlığı, Meclis başkanvekilliği ve İYİ Parti Liderliğine uzanan 28 yıllık aktif siyaset hayatının getirdiği devlet insanı anlayışına işaret edildi. Türkiye genelinde billboardlara yansıyacak olan kampanyanın, “Devlete Adalet Yakışır” sloganı iki versiyon üzerinden hazırlandı. Birinci versiyon Meral Akşener'in TBMM'de kadınlarla bir arada olduğu bir fotoğrafla, adaleti kadınlarla bir arada sağlama iddiası üzerinden yansıtılırken; İkinci versiyonda ise sadece İstanbul'daki billboardlarda kullanılmak üzere; hakkında siyasi yasak ve hapis cezası kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla, Meral Akşener'in Saraçhane mitingindeki anlarından bir fotoğraf kullanıldı. Billboardlar haricinde, kampanyanın dijital iletişimi ise; önümüzdeki günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in resmî sosyal medya hesapları üzerinden, ilgili değer setlerini içeren video paylaşımlarıyla gerçekleşecek. “Devlete Adalet Yakışır, Devlete Ciddiyet Yakışır, Devlete Samimiyet Yakışır, Devlete Merhamet Yakışır, Devlete Cesaret Yakışır, Devlete Millet Yakışır, Millete Başbakan Yakışır” sloganlarıyla işlenen lider iletişim kampanyasında; Meral Akşener'in ilgili değer setleriyle örülü siyasi hayatı neticesinde, Başbakanlık hedefinin gerçekleşmesiyle birlikte devletin ilgili değerlere yeniden kavuşacağı mesajı verildi.

