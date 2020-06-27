Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yeni ekonomik paketi değerlendirdi, “Pakette hesap kitap yok” dedi.

Yapılan açıklamaya göre Erhürman, geçtiğimiz gün beraberindeki heyetle birlikte Gazimağusa’da faaliyet gösteren esnafla görüştü ve yeni ekonomik paket hakkında görüş alış verişinde bulundu.

KKTC ve TC hükümetleri arasında imzalanan uluslararası anlaşmada pandemi döneminde alınan tedbirlerden son derece olumsuz etkilenen esnafı ve özel sektörü destekleyecek herhangi bir madde göremediklerini söyleyen Erhürman, süreç içerisinde hükümete yaptıkları çağrıları ve hükümet kanadından gelen tepkileri anımsattı.

Geride kalan dönemde Kıbrıs Türk halkının 3 aya yakın bir süre evde kapalı kaldığına işaret eden Erhürman, bunun, dünyada pandeminin sona erip yeniden açılmaya başlanacağı anlamına gelmediğinin bilindiğini, kapanma sebebinin sağlık alanındaki eksikliklerin giderilmesi için zaman kazanmak olduğunu kaydetti. Sürecin başında hükümete “Neden kapandığımızı aklınızdan çıkarmayın” uyarısında bulunduklarını ifade eden Erhürman, “Çok sayıda vakayla karşılaşırsak altında kalırız. Kapanalım, eksiklerimizi tamamlayalım ve bütün dünyanın yaptığı gibi kademeli olarak ‘yeni normal’ diye adlandırılan döneme geçelim. O yüzden bu hazırlıkları tamamlayın ve dört alanda bu dönemde tasarruf sağlamaya kalkmayın” dediklerini anlattı.

Pakette hesap kitap yok

Erhürman konuşmasının devamında şunları aktardı, “Türkiye’den gelmesi öngörülen 1 milyar 150 milyon TL’lik krediyi altyapı için kullanamayacaklarını biliyoruz. Fonlar için kullanamayacaklarını da biliyoruz. Ben size şu an bu paket gerçekleşecek diyebilecek durumda değilim. Bu pakette hesap kitap yok. İşçilere verilecek bin 500 TL desteği sadece belli sektörler ve sadece Mayıs ayı ile sınırladılar. İşçilere aslında destek vermiyorlar ve bu da ciddi şekilde işsizlik yaratacak. İşsizlik ödeneğinin tekrar 2 bin 600 TL’ye çıkmasını Ağustos’a bıraktılar. İşsizler bu arada sınırlı bir para alarak yaşamaya devam edecek. Esnafa ise sadece 2 ay için 4 bin TL’lik bir hibeden bahsediyorlar ki hiçbir derde çare değildir…”

