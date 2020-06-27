Yönetim belirlendi

Şehir Plancıları Odası olağan genel kurulu, Covid-19’dan dolayı gecikmeli olarak Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği bahçesinde gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamaya göre, Genel Kurulda Oda Başkanlığına Merter Refikoğlu tekrar getirilirken Oda Yönetim Kurulu’na Feriha Binici, Gizem Caner, Sinem Sevindik ve Berkay Ramiz seçildi.

Yedek Yönetim Kurulu üyeleri ise Elda İstillozlu, Can Kara ve Ayça Soygür Çıralı oldu.

Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Merter Refikoğlu başkanlığında 40. dönem ilk toplantısını da gerçekleştirdi ve görev dağılımı yaptı. Buna göre sekreter Sinem Sevindik, Sayman Feriha Binici, yönetim kurulu üyeleri Berkay Ramiz, Gizem Caner oldu. Yedek üyeliğe de Berkay Ramiz, Can Kara ve Ayça Soygür Çıralı getirildi.

Refikoğlu: Girne-Çatalköy İmar Planı deliniyor mu?

Öte yandan Şehir Plancıları Odası, Girne Çatalköy bölgesindeki bazı uygulamaların, “Girne-Çatalköy İmar Plan’ına aykırı bir gelişmeyi desteklemek ve İmar Planı’nı delmek, hiçe saymak” anlamına geldiğini belirtti.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu yazılı açıklamasında, Ocak ayında Girne Batı Çevre yolunun güneyinde yer alan ve İmar Planında “Katı Atık Transfer İstasyonu Alanı” olarak belirlenen parsellerin bir kısmının Bakanlar Kurulu kararı ile iptal edildiğini kaydetti.

Ancak yasal gerekliliğinin aksine söz konusu karar alınırken Girne-Çatalköy İmar Planı revizyonuna gidilmediğini belirten Refikoğlu, şöyle devam etti:

“Bilindiği üzere söz konusu alanda Bakanlar Kurulu Kararı ile farklı bir kullanım kararı alınmış olsa bile, Girne-Çatalköy İmar Planı’nda belirlenen arazi kullanım kararı geçerliliğini halen bugün korumaktadır.

Tüm bu uygulamalar Girne-Çatalköy İmar Plan’ına aykırı bir gelişmeyi desteklemek ve İmar Planı’nı delmek, hiçe saymak anlamına gelmektedir.”

