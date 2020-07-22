Bu kez başaramadı

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs’a geçirmeye çalışırken yakalanan Alkan Canit ile beraberindeki Nijeryalı Benjamin John Onyebuchı, Pakistanlı Asaf Asıf ile Muhammad Shahnaz ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Tayeye Schadrack dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Alkan Canit'in dört şahsı 50 Euro karşılığı Akıncılar’dan Güney Kıbrıs’a geçireceğini itiraf ettiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Alkan Canit’in John Onyebuchı, Asaf Asıf, Muhammad Shahnaz ve Tayeye Schadrack’ı van aracın arkasına gizleyip, Güney Kıbrıs’a geçirmeye çalışırken yakalandığını söyledi.

Polis, saat 20.55 sıralarında Akıncılar köy girişinde yakalanan zanlı Canit’in aracının arkasındaki dört şahsın valizleriyle birlikte tespit edildiklerini açıkladı.

Polis, Alkan Canit'in sorgusunda dört şahsı 50 Euro karşılığı Akıncılar’dan Güney Kıbrıs’a geçireceğini itiraf ettiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, Alkan Canit’in 2 kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Ülkede yasal statüleri olmayan diğer dört zanlı ise tutuklu yargılanmak üzere bir ay süreyle cezaevine gönderildi.