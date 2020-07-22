Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, son dönemde artan ölüm tehditleriyle karşı karşıya kaldığını ve ilgili yerlere gerekli bildirimlerin yapıldığını söyledi.

“Ben her gün ölenlerden değilim” diyen Akıncı, “Vakti gelmişse bir defa ölürüm; ama toplumumun hak ettiği insanca, onurlu bir yaşama kavuşma mücadelesinden asla vazgeçmem” ifadesini kullandı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Akıncı, “Tehdit gerçekte dıştan olsa da artık ta içerinizden geliyorsa biraz zor... Ben her gün ölenlerden değilim. Vakti gelmişse bir defa ölürüm; ama toplumumun hak ettiği insanca, onurlu bir yaşama kavuşma mücadelesinden asla vazgeçmem.”