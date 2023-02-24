‘Paniğe gerek yok’

Deprem felaketi sonrasında ülkede oluşan panik havası nedeni ile açıklamalarda bulunan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kentin anlamda güvenli bir nokta olduğuna dikkat çekti.

Şenkul yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde uzmanların meydana gelebilecek depremlerle ilgili Kıbrıs’ı işaret etmesinin ardından, bölgede halkın ciddi bir tedirginlik içerisine girdiğini kaydederken, “An itibarı ile paniğe gerek olmadığı gibi boş vermişliğe de ihtiyacımız yok.” dedi.

Şenkul felaketin ardından Girne Belediyesi’ne çok fazla mesaj ve telefon ulaştığına yer verdiği açıklamasında, vatandaşın kaygı duyduğu iki temel noktaya değindi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ülkenin Kuzey Sahil şeridinde yer alan Girne’nin, birkaç bölge haricinde oldukça sağlam biz zemin üzerinde yer aldığını ve zeminin olası bir depreme karşı son derece dayanıklı olduğunu kaydetti. Depremlerde zeminin oldukça önemli bir faktör olduğuna işaret eden Şenkul, bu anlamda halkın kendini güvende hissetmesinde bir sakınca olmadığının altının çizdi.

Birkaçı dışında binalarımız sağlam

Vatandaşların tedirgin olduğu bir diğer konunun ise bina sağlamlığı olduğuna dikkat çeken Şenkul, belli başlı birkaç yapı dışında Girne bölgesinde bulunan binaların sağlam olduğunu ve bu şüpheli binalarla ilgili de hareket planının hayata geçirildiğini kaydetti.

Hareket planı kapsamında bölgede bulunan tüm kamu binalarının ve şüpheli olarak tespit edilen binaların testlere tabi tutulacağını dile getiren Şenkul, bu işlemlerin bölgede bulunan üniversiteler ve Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odası’nın da dahil olduğu bir iş birliği çerçevesinde yapılacağını sözlerine ekledi.

