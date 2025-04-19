Sabıkası var

Demirhan’da Narkotik ve Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan ortak operasyonda araçlarında metamfetamin türü uyuşturucu bulunan Hasan Çuhadar ve Erkan Karatan yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Benzer suçtan sabıkası olan Çuhadar 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi. Karatan ise teminatla serbest bırakılırken, duruşmada olgular yeniden aktarıldı.

Polis; 14 Nisan 2025 tarihinde saat 20.00 sıralarında Değirmenlik-dağ yolunda Hasan Çuhadar'ın sürücü, Erkan Karartan’ın yolcu olarak bulunduğu kiralık aracın kontrol amaçlı durdurulduğunu söyledi. Polis; araçta yapılan aramada sürücü paspasının altında 5 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis; aracın güneşlik kısmında ise içerisinde uyuşturucu olan 2 adet pipo bulunarak zanlıların suçüstü tutuklandığını kaydetti.

Zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını kaydeden polis; bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis; benzer suçtan sabıkası olan Çuhadar’ın cezaevine gönderilmesini; sabıkası olmayan Karatan’ın ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlı Çuhadar’ın 45 günü aşmayan bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Zanlı Karatan ise 40 bin TL nakdi teminat ve 300 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2025, 09:54