‘Para patronda’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Belediyesi Meclis üyelerinden Tolga Yavuz, milyonlarca liralık vurgun yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Meclis üyeliğinin yanı sıra Gazimağusa’daki bir inşaat şirketinde çalışan zanlının 2016’dan bu yana sattığı 10 apartman dairesi karşılığında müşterilerden tahsil ettiği 13 buçuk milyon TL’yi çaldığı iddia edildi. zanlı, müşterilerden tahsil ettiği parayı zimmetine geçirdiği gerekçesiyle gözaltına alınarak, dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlının çalıştığı şirketin sahibinin şikayeti üzerine gözaltına alındığı belirtildi.

Duruşmada zanlı hakkındaki olguları aktaran polis memuru, Gazimağusa’da Ş.Ö.’ye ait bir inşaat şirketinde çalışan Tolga Yavuz’un patronu tarafından kendisine verilen vekalet ile 2016 -2023 tarihleri arasında satışını gerçekleştirdiği 16 daireden elde ettiği 949 bin 950 Sterlin paranın, 580 bin 236 Sterlinlik kısmını şirket hesabına yatırmayarak müstahtem tarafından sirkat suçunu işlediğini açıkladı. Polis memuru, şirket sahibi tarafından yapılan şikayet üzerine zanlının tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis memuru, soruşturma kapsamında birçok ifade alınacağını, geçmişe yönelik araştırma yapılacağını açıkladı.

Zanlının yaptığı tüm satış işlemlerinin mercek altına alınacağını, incelenecek birçok evrak olduğunu kaydeden polis, Yavuz’un aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmediğini, 16 dairenin parasını şirket sahibine verdiğini iddia ettiğini aktardı.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme soruşturma maksatlı, zanlının bir gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.