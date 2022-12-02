Pasaportuna da el koydu

Öğrenci kaydı yapacağı gerekçesiyle Kuzey Kıbrıs’a gelmesini sağladığı 40 yaşındaki kadını zorla erkeklere pazarladığı iddia edilen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Maureen Odozi Joseph tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının R.J.’nun pasaportuna el koyduğu ve zorla erkeklerle birlikte olmasını sağlayıp kazanç elde ettiği belirtildi. Zanlının evinde yapılan aramada 3 adet not defteri, R.J. ve 4 kişiye ait toplam 5 pasaport ele geçirildiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Maureen Odozi Joseph’in KKTC'de öğrenci kaydı yapacağı gerekçesi ile Nijerya'dan gelmesini sağladığı R.J.’nun pasaportuna el koyduğunu, para karşılığında birçok erkekle cinsi münasebette bulunmasını sağladığını söyledi.

Polis, zanlının kadına fahişelik yaptırıp cinsi münasebete girdiği erkeklerden para almak sureti ile fuhuş yoluyla kazanç ettiğini ifade etti.

Polis, zanlının 30 Kasım 2022 tarihinde Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının ikametgahında yapılan aramada R.J.’ya ve henüz tespit edilemeyen Nijerya uyruklu 4 kişiye ait pasaport ve 3 adet not defteri tespit edildiğini anlattı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, aranan şahıslar ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirtti. Polis, zanlının serbest kalması halinde aranmakta olan şahıslara ve alınması gereken ifadelere etki etme olasılığı olduğunu belirterek, ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında ‘fahişelik yaptırma, sirkat, fuhuşa teşvik, fuhuş yoluyla kazanç elde etme ve cinsi münasebet kastı ile alıkoyma’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.