Patron kim?

Suna ERDEN

Lefkoşa, Girne, Gazimağusa ve Lefke’de gerçekleştirilen Pençe Operasyonu’nda ele geçirilen 16 kilo 750 gram uyuşturucu madde ile ilgili soruşturma sürüyor.

Ülkenin dört bir tarafında yürütülen soruşturma genişlerken, polis yakalanan 7 zanlının yanı sıra organize bir şekilde çalışan kalabalık bir çetenin işin içinde olduğunu düşünüyor.

Ayrıca geçtiğimiz hafta sonu Gazimağusa’da 1 kilo 20 gram uyuşturucuyla yakalanan Kamerun uyruklu 2 zanlının da Pençe Operasyonu’nda yakalanan zanlılarla bağlantısı olabileceği üzerinde duruluyor.

Soruşturma çok yönlü sürerken, uyuşturucuyu valizinde ülkeye getiren Luduin Che Mankah ile dağıtımında rol oynayan Samuel Nkongho Tanyi, Kima Tabong Taken, Godlove Agbor Baiye Ako, Cynthia Orock Nkongho, Joseph Aseneh Junior Tayong ve Alexander Takor Ayuk dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

100 metre kaçabildi

Zanlıları ek süre talebi ile mahkemeye çıkaran polis, önceki gün aktardığı olguları yeniden anlattı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Barış Duman, 11 Kasım 2020 tarihinde, saat 14.30 sıralarında aldıkları ihbarda Gemikonağı’ndan Girne’ye bir taksiyle şüpheli iki paket gönderildiğine dair bilgi aldıklarını söyledi.

Duman, paketlerin gönderildiği Girne’deki adrese gelen zanlı Samuel Nkongho Tanyi'nin polisi görünce kaçmaya çalıştığını, 100 metre koştuktan sonra makul güç kullanılarak yakalandığını ifade etti.

Polis, paketlerin içerisinde 1 kilo 750 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini, Tanyi'nin gözaltına alındığını açıkladı.

Polis memuru, tutuklanan Tanyi'nin ifadesinde uyuşturucu maddenin Kima Tabong Taken ve Godlove Agbor Baiye Ako tarafından Gemikonağı’nda ticari taksiye teslim edildiğine dair bilgi verdiğini söyledi.

Duman, Kima Tabong Taken ve Godlove Agbor Baiye Ako’nun aynı gece Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandıklarını ifade etti.

Polis, Taken ve Ako’nun ifadelerinde uyuşturucu maddeyi Cynthia Orock Nkongho'nun ikametgâhından aldıklarını söylediklerini açıkladı.

Polis memuru Duman, Nkongho'nun da yakalandığını, evinde yapılan aramada 17 paket halinde 10 kilo, 16 paket halinde 5 kilo uyuşturucu bulduklarını söyledi.

Polis, Nkongho'nun ise ifadesinde 5 kilo uyuşturucuyu 8 Kasım, 10 kilo uyuşturucuyu da 10 Kasım tarihinde Kima Tabong Taken’in getirip ikametgâhına koyduğunu söylediğini aktardı.

Ercan’dan ithal etti

Polis, Kima Tabong Taken’den izahat istendiğini, ifadesinde 5 kilo uyuşturucuyu 8 Kasım’da Gazimağusa’da aranan bir şahıstan, 10 kiloyu da 10 Kasım’da Çatalköy’de karantinada otelinde bulunan Luduin Che Mankah’tan aldığına dair bilgi verdiğini açıkladı.

Duman, bunun üzerine Luduin Che Mankah’ın Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Polis, Mankah’ın uyuşturucu maddeyi 28 Ekim 2020 tarihinde Ercan Havaalanı’ndan ülkeye ithal ettiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, ayrıca Luduin Che Mankah’ın iki hafta karantinada kaldığı otele gittikleri tespit edilen Joseph Aseneh Junior Tayong ve Alexander Takor Ayuk’un da yakalandığını ifade etti.

Polis, zanlıların 11 Kasım tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucu mahkemeye çıkarıldığını, haklarında bir gün tutukluluk emri alındığını ifade etti. Polis, soruşturmanın geniş çaplı ve çok yönlü devam ettiğini, aranan şahıslar, kayıp emareler olduğunu belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Söz hakkı alan zanlılar yine suçlamaları kabul etmezken, mahkeme talep edilen 7 günlük süreyi onayladı.