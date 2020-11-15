Yargıda reform işareti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul Adalet Komisyonu’na ‘acele’ kodlu bir yazı yazarak iş insanı Osman Kavala’yı tutuklayan ve AYM’nin kararına rağmen tahliye etmeyen hakimlerin listesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Meclis Grup Toplantısı’nda yaptığı açıklamada ekonomide ‘yeni dönem’ sinyali verirken bunun hukuk alanında da desteklenmesi gerektiğini söylemişti. Önceki gün konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, yargının kararlarını hukuka göre vermesi gerektiğini söylemiş, AYM kararlarına uyulmasını istemişti.

Tüm bu gelişmeler, ABD seçimlerinin sonuçları ortaya çıktıktan hemen sonra yaşandı.

Yargıya dair verilen sinyallerin ardından, Osman Kavala davasındaki tüm hukuksuzluklara rağmen adım atmayan HSK’den dikkat çekici bir hamle geldi. HSK, Kavala dosyasındaki tüm bilgileri, tutuklama kararı veren ve tahliye taleplerini reddeden tüm hâkimlerin listesini istedi.