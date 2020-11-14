Param yok yine yaparım

Suna ERDEN

Lefkoşa bölgesinde son iki ay içerisinde üç banka ve bir işyerinin kapı ile pencerelerine hasar verip içeri giren ancak bir şey çalamadan kaçan Echzona Chukwuemeka’nın üniversite öğrencisi olduğu, birçok kez hırsızlık yapıp okul parasını ödediği ortaya çıktı.

İfadesinde Nijerya’dan KKTC’ye okumaya geldiğini ancak ailesi fakir olduğu için suç işlediğini öne süren zanlı i ülkesine gönderilmeyi talep etti.

Zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, yargılanmak üzere 45 gün süre ile cezaevine gönderildi.

Duruşmada soruşturmanın tamamlandığı belirtilerek, teminat talep edildi.

Zanlının Lefkoşa ve Demirhan’da Caiptal Bank’ın iki şubesinin penceresinin parmaklıklarını demir kesme aleti ile kırıp içeri girdiği, alarmları söktüğü, İş Bankası’nın da camını kırdığı belirtildi.

Duruşmada zanlının Lefkoşa’nın çeşitli bölgelerinde meydana gelen suçlar ile ilgili yakalandığı belirtildi.

Polis, zanlının ilk olarak 23 Eylül 2020 tarihinde Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren Türkiye İş Bankası'nın güneye bakan camını kırarak hasara uğrattığını ifade etti. Polis memuru, zanlının 300 liralık hasara neden olduğunu açıkladı.

Polis memuru, zanlının 26 Eylül 2020 tarihinde ise Lefkoşa’da Kemal Aşık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Teknocell isimli iş yerinin ana giriş kapısının asma kilidini demir kesme aleti ile kesip hasara uğrattığını belirtti.

Soruşturma memuru, zanlının 27 Eylül 2020 tarihinde de Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Capital Bank isimli bankanın batıya bakan ana giriş kapısını açarak içeriye girdiğini ve alarm ışığını sökerek hasara uğrattığını söyledi.

Polis, zanlının 31 Ekim tarihinde Demirhan'da faaliyet gösteren Capital Bank’ın penceresinin alüminyum parmaklıklarını demir kesme makası ile kesip hasara uğrattıktan sonra içeriye girip tavan kamerasını sökerek hasara uğrattığını söyledi.

Zanlının incelenen kamera görüntüleri sayesinde tespit edilerek Gazimağusa’da gözaltına alındığını kaydeden polis, tasarrufunda demir kesme aleti, iki adet 5’er bin sterlin değerinde çek bulunduğunu ifade etti.

Serbest kalırsam yine yaparım

Polis, zanlının ifadesinde ailesinin fakir olduğunu, kendisini okutacak güçleri olmadığını, para çaldığını ve okul harcını yatırdığını söylediğini aktardı. Polis, ayrıca zanlının serbest kalması halinde yine suç işleyeceğini söyleyip, ülkesine gönderilmeyi talep ettiğini belirtti.

Zanlının üniversite öğrencisi olduğunu kaydeden polis, yargılanıncaya kadar cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise “Polis ne derse doğrudur” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlının 45 gün süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.