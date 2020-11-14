Aranan şahıslar var

Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır 17 ayrı paket uyuşturucuyla yakalanan Paul Okoeko hakkındaki soruşturma sürüyor.

Zanlı dün ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada soruşturmanın devam ettiği, aranan şahıslar olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 11 Kasım 2020 tarihinde Paul Okoeko’nun tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna ve satışını yaptığına dair bilgi alındığını söyledi.

Polis, zanlının Gönyeli’deki evinde arama yapıldığını, el çantasında 17 ayrı foil kâğıdında 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde 7 Kasım’da Lefkoşa’da aranan bir şahıstan 4 bin 500 TL’ye 12 gram olarak uyuşturucu satın aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının uyuşturucunun bir gramını aranan bir kişiye verdiğini söylediğini aktardı.

Tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.