Ercan’da Özersay karşıladı

Erdoğan’dan önce KKTC’ye gelen Çavuşoğlu gerekli hazırlıkları yapacak

Ercan’da Özersay karşıladı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC’ye geldi.
Çavuşoğlu’nu Ercan Havalimanı’nda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay karşıladı.
Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medyadan paylaştığı mesajında “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretlerinin hazırlıklarını yapmak ve KKTC’nin 37. kuruluş yıldönümü törenlerine katılmak üzere Kıbrıs’tayız” ifadesini kullandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Kasım Pazar günü KKTC'ye gelerek, 37. kuruluş yıldönümü törenlerine katılması, Kapalı Maraş'ı ziyaret etmesi, Acil Durum Hastanesi'nin açılışına katılması ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la görüşmesi bekleniyor. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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Xyz
Xyz - 2 saat Önce

MaaşAllah maasAllah

Xyz
Xyz - 2 saat Önce

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