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Turizm için ‘yeni umut

Yılda 350 bin ile 500 bin arasında turist garantisi veren Mavi Gök Havayolları’nın 15 Kasım’da ilk seferini Trabzon-Ercan arasında yapması bekleniyor

Turizm için ‘yeni umut

Ömer KADİROĞLU

  Temmuz ayında resmi kayıt işlemlerini tamamlayan ve uçuş izni alan ‘Mavi Gök Havacılık’ şirketinin, Ercan’a yönelik ilk uçuşunu 15 Kasım’da Trabzon’dan gerçekleştirmesi bekleniyor.
   Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; 60 milyon 500 bin TL sermaye ile kurulan şirketin yüzde 25 hissesi ‘herhangi bir bedel ödemeden’ KKTC devletine, yüzde 24’ü ise KKTC’li turizmcilere verilecek.
   Turizm alanında başarılarıyla tanınan Anex Tur’un bir yan kuruluşu olan Mavi Gök Havacılık şirketinin 3 adet Boing 737-800 tipi uçakla sefer yapacağı ve KKTC’ye yılda 350 bin ile 500 bin arasında turist taşıyacağı belirtildi.
   Türkiye’ye bir yılda 2 milyon turist götüren Anex Tur’un havacılık, deniz taşımacılığı ve tur operatörlüğü konusunda başarılı bir şirket olduğu, geçmiş yıllarda Rusya’dan, Güney Kıbrıs’a uçuşlar gerçekleştirdiği ifade edildi.
   Coronavirüs salgını ve daha sonra Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik ambargosu karşısında Güney Kıbrıs’a turist taşımacılığı dururken, Türkiye’ye yönelik uçuş ve pazarlama faaliyetlerinin oldukça arttığı kaydedildi. 

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