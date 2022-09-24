Rekabet kızışacak

Kuzey ile güney arasındaki akaryakıt rekabeti sürerken, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı benzin ve mazotun fiyatında indirim yapıldığını açıkladı.

Kuzeydeki bu gelişme üzerine güney akaryakıt tüketim vergisi indirimini 15 Ocak 2023'e kadar uzattı. Kuzeyden akaryakıt alan Rumların sayısının artması beklenirken, gece yarısından itibaren yürürlüğe giren düzenlemeyle fiyatlar şöyle oldu:

95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 20.29 TL’den 19.91’e, 98 oktan kurşunsuz benzinin 20.60 TL’den 20.22’ye, Euro Diesel’in 23.69 TL’den 22.68’e ve gazyağının fiyatı ise 24.16 TL’den 22.92 TL’ye düştü.

Rum Bakanlar Kurulu olağanüstü toplandı

Olağanüstü toplantı gerçekleştiren Rum Bakanlar Kurulu, enerji ürünlerindeki artışlar nedeniyle hane halklarının ve işletmelerin karşılaştığı yükü hafifletmek adına akaryakıt tüketim vergisi indirimini 15 Ocak 2023'e kadar uzattı.

Güneyin bu hamlesinin bütçeye 6,5 milyon Euro ek yük olarak yansıyacağı belirtilirken, Rumların, daha ucuz olması nedeniyle kuzeyden akaryakıt alımlarının artması yüzünden, Güney Kıbrıs’taki benzincilerin 2022 yılının ilk 8 ayındaki gelir kaybının 180 milyon Euro olduğu ifade edildi.

Rum hükümetinin gelir kaybının ise 80 milyon Euro civarında olduğu bildirildi.

Rum haber kaynakları, sınır kapıları yakınlarında bulunan benzincilerin cirolarının yüzde 40-50’sini kaybettiklerini yazmışı. Sınır kapılarından araç geçişlerinin geçen seneye göre 4’e katlandığını ve 2021 yılında 194 bin 859 olan araç geçişi sayısının, bu yıl, 2022 yılının Ağustos ayına kadar ise 533 bin 197’ye ulaştığına dikkati çeken Rum gazeteleri, 2021 yılında 220 bin 604 olan geriye kalan geçişlerin ise, 2022 yılının Ağustos ayında 838 bin 209’a ulaştığını belirtmişti.