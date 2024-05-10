Türkiye’nin tavrı net

Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile toplantı yaptı.

Açıklamaya göre, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki KKTC heyetinde Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite Üyeleri UBP Milletvekilleri Alişan Şan ve Hasan Küçük, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ile Komite eski üyesi CTP Milletvekili Fikri Toros ve Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat yer aldı.

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin adada kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözümden yana olduğunu söyledi.

Kayatürk, artık iki ayrı devlete dayanan bir çözümün olmasından başka seçenek olmadığının görüldüğüne işaret ederek bu inancı bütün platformlarda dile getirdiklerini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ise konuşmasında, Kıbrıs Türkü’nün 1974’ten sonra kalkınma süreci yaşadığını bu sürecin başından bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman halkın yanında olduğunu söyledi.

Canaltay, Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun Annan Planı sürecinde verdiği sözlerin havada kaldığını vurgulayarak, bugün Kıbrıs Türk halkına eşitlikten uzak muamele yapıldığını kaydetti.

TC-KKTC Dostluk Grubu ile bir araya geldiler

Öte yandan Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye – KKTC Dostluk Grubu ile bir araya geldi.

TBMM Türkiye – KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, komisyonlar arasında ziyaretlerin karşılıklı artarak devam edeceğini düşündüklerini söyledi.

Gelecek hafta Azerbaycan Milli Meclisi’nin oluşturduğu KKTC Dostluk Grubu ile adaya geleceklerini ifade eden Erdem, üç ülkenin dostluk grubunun güçlü bir mesaj vereceğine inandıklarını kaydetti.



Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2024, 09:56