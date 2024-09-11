Pişman oldu 

Lefkoşa’da evi olduğunu ve kiralayacağını söylenerek bir kişiyi kandırarak 18 bin TL parasını alan Oğuz Çalış hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlı Oğuz Çalış'ın sahtekarlıkla para temini suçundan tutuklandığını söyledi. Polis memuru, zanlının 2024 yılı 6 - 27 Şubat tarihleri arasında ülkede turist olarak bulunduğu esnada KKTC'de kendi evi olmamasına rağmen Lefkoşa'da sakin F.E’yi dolandırmak kastı ile ev kiralayacağını söylediğini belirtti.

Polis memuru, zanlının evin fotoğrafını whatsapptan F.E.’ye atarak toplamda 18 bin TL parayı alıp sahtekarlıkla temin ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, yapılan şikâyet üzerine zanlının aranan kişi ilan edildiğini, 8 Eylül 2024 tarihinde Girne Limanı'ndan KKTC'ye giriş yapmaya çalıştığı esnada tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının Türkiye vatandaşı olup 30 günlük vize ile KKTC'ye giriş yaptığını, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise borcunu ödemek için geldiğini, fırsat verilirse borcunu ödeyeceğini söyledi.

Mahkeme, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.