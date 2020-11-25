Plan yarım kaldı

Suna ERDEN

Aldığı bir ihbar üzerine Lefkoşa’nın Haspolat bölgesine giden polis ekipleri, şüpheli gördükleri üç kişiyi gözaltına aldı.

Karakola götürülen Alain Fodje Babıla, Sarah Rouxlee Mpofu ve Ikechukwu Oraka sorgulandı.

Alain Fodje Babıla ile Sarah Rouxlee Mpofu sorgularında Haspolat’a gitme nedenlerini itiraf etti.

Zanlılar, iki kişiyi yasa dışı yollardan Rum tarafına geçirmek için kendilerine yardım edecek olan bir şahıs ile buluşmak amacı ile söz konusu bölgeye gittiklerini anlattı. Ikechukwu Oraka’nın ise suçla bağlantısı olmadığı ancak ülkede kaçak yaşadığı belirtildi.

İki zanlı suç işlemek üzere gizli ittifak kurma, Ikechukwu Oraka ise kaçak yaşam sürdüğü gerekçesiyle dün mahkemeye çıkarıldı.

İkisi suçunu itiraf etti

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 20 Kasım 2020 tarihinde saat 18.30 sıralarında alınan ihbar üzerine Haspolat Sanayi Bölgesi’nde yapılan kontrolde şüpheli görülen Alain Fodje Babıla ve Sarah Rouxlee Mpofu'nun karakola götürülerek, sorgulandığını söyledi.

Polis, yapılan soruşturmada zanlıların Güney Kıbrıs'ta yaşayan Nijerya uyruklu bir şahıs ile iki kişiyi yasa dışı yollardan Rum tarafına götürmek için anlaşıp bu amaç ile Haspolat Sanayi Bölgesi’nde buluşmak amacı ile gittiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlı Ikechukwu Oraka’nın ise suçla bağı olmadığını ancak 2016 tarihinden beri yasal statüsü olmadığının belirlendiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı Ikechukwu Oraka’nın 15 günü aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi. Zanlı Alain Fodje Babila 15 bin TL, Rouxlee Mpofu ise 12 bin 500 TL nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.