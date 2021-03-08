Dünya Kadınlar Günü mesajları

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs’ta çok sayıda siyasi mesaj yayınladı. Siyasiler mesajlarında kadınların gününü kutladı, onlarsız bir dünyanın anlamsız olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da mesajında, “Fedakârlıkları, sevgileri ve hoşgörüleriyle hayatlarımıza dokunan, insanlığın geleceğinde öncü role sahip kadınlarımızın, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü en içten duygularımla kutlarım” dedi.

Ersin Tatar mesajında “Temel hak ve özgürlükler açısından kadın ve erkek arasında herhangi bir ayrımcılığın söz konusu olmadığı, kadınlarımızın eğitimden iş hayatına, siyasetten toplumun her alanına söz sahibi olması için devletin tüm kurum ve kuruluşları ile birlikte sivil toplum örgütlerinin ortaya koyacağı çalışmalar çok önemlidir.” ifadesini kullandı.

Tatar, bu bilinç ve sorumlulukla, kadınları her alanda daha da ileriye taşıyacak bu hedefe ulaşmak için çalışmaları kararlılıkla yürütmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kimler mesaj yayınladı?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle; Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, Halkın Partisi (HP) Cinsiyet Eşitliği Komitesi, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Toplumcu Demokrasi Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi (TDP TOCEK), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yonca Morris, Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD), Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Başkanı İbrahim Kanat, Girne Düşünce Derneği Asbaşkanı Sadiye Ada, Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Feminist Atölye, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü (V) Murat Küçüközdemir, Teknik Öğretmenler Derneği (TÖDER) birer mesaj yayınladı.