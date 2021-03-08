Ucuz kurtuldu

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında, bir araba, yoldan çıkarak 5 metre yüksekliğindeki dere yatağına düştü. Kazada araç sürücüsü Okan Tevi (37) yaralandı.

Kazanın Tevi’nin süratli ve dikkatsiz oluşu nedeniyle meydana geldiği açıklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza saat 21.00 sıralarında, Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki GV 101 plakalı salon araç, süratli ve dikkatsizce seyrettiği belirtilen Okan Tevi, Dereboyu trafik ışıkları yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip, önce orta refüjü ayıran çelik bariyerlere çarptı savulduktan sonra köprü korkuluklarına vurup 5 metre derinliğindeki dere yatağına düştü.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Lefkoşa Trafik Tahkikat Amiri ve Lefkoşa Trafik Tahkikat Ekipleri kaza mahallinde incelemelerde bulundu. Araç, Lefkoşa İtfaiye ekiplerinin yardımıyla düştüğü dere yatağından çıkarıldı.