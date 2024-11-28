Yeni yıla hazırlık

İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü’nün, İskele ve belediyeye bağlı köylerde yeni yıl öncesinde denetimlerini sıkılaştırdığı, halk sağlığından hareketle ekibin eğitimlerle kendini geliştirmeyi de sürdürdüğü belirtildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müfettişi İbrahim Köroğlu ile sahada olan ekip, ülkede üretim yapan kişi ya da işletmelerin ürettikleri ürünlerinin kayıt belgelerinde öne çıkan kriterler konusunda bilgilendirildi. Açıklamada, İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü ekibinin, geçen günlerde Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müfettişi Köroğlu ile İskele’deki bir markette ve restoranda eğitim amaçlı denetimde bir araya gelerek, özellikle KKTC’de üretim yapan yerli üreticilerin ürettiklerini denetlediği belirtildi. Eğitim temalı denetimde, Köroğlu, Sağlık Bakanlığı İşletme Kaydı (üretim izin belgesi), ürünün içeriği, işletmeye ait telefon numarası, adres, ürünün üretim ve son kullanma tarihleri gibi kayıt belgelerinde öne çıkan kriterler hakkında bilgi verdi. Her ürün paketinde alerjen madde olup olmadığının dikkat çekici bir şekilde belirtilmesi gerektiğini ifade eden Köroğlu, işletmeye ait telefon numarası, adres bilgileri ve ürünün üretim ve son kullanma tarihlerinin de bir paketlemede olmazsa olmazlardan olduğunun altını çizdi.