Şimdilik 4 tutuklu var

Suna ERDEN

Üçüncü dünya ülkesi vatandaşı olan kişileri sahte evraklar düzenleyerek turist vizesiyle ülkeye getirdikleri ve kişi başı bin 800 dolar aldıkları iddia edilen TezTur Seyehat Acentesi sahibi Tezer Mercan ve suç ortağı olduğu ileri sürülen Nissanka Sadunii Wasa de Silva, ayrıca suça karışan Ahsan Chaudhary ve Priyadursha Opatha Vithange tutuklandı.

İnsan kaçakçılığı soruşturması kapsamında tutuklanan zanlılar dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 4 zanlı aleyhine ayrı ayrı suçlama getirildiğini belirterek, olguları aktardı.

Mali Şube’de görevli polis memuru, zanlılar Mercan ile Silva’nın ‘sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme, suç gelirini aklama ve insan kaçakçılığı’ suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, Ahsan Chaudhary’in ‘sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve delilleri tahrip etme’, Priyadursha Opatha Vithange’nin ise ‘KKTC’de izinsiz ikamet etme’ suçlarından tutuklandığını belirtti.

Çalışmaya gelenleri turist gibi gösterdiler

Polis, öncelikle Tezer Mercan ve Nissanka Sadunii Wasa de Silva hakkındaki iddiaları aktardı. Polis, 5 Aralık 2024 tarihinde Çalışma Bakanlığının insan ticaretiyle ilgili haberler üzerine yapmış olduğu şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, yapılan soruşturmada 2024 yılı Mayıs- Kasım ayları arasında zanlı Silva'nın talebi üzerine Lefkoşa'da faaliyet gösteren TezTur Turizm ve Seyahat şirketinin Sri Lanka uyruklu Priyadursha Opatha Vithange ve bir şahsı, kişi başı bin 800 dolar para karşılığında KKTC’ye giriş yapması için sahte evrak hazırladığını açıkladı. Polis, Sri Lankalı 2 şahsın Gönyeli’deki bir otele turizm şirketi adına düzenlenen sahte evrakla turist gibi gösterilerek, kayıtlarının yapıldığını belirtti.

Polis, böylelikle 2 şahsın ülkeye turist vizesiyle girişlerinin sağlandığını ifade etti.

Polis, zanlı Silva'nın gönüllü ifade vererek bu işi Tezer Mercan ile birlikte gerçekleştirdiğini söylediğini aktardı.

Polis memuru, Tezer Mercan’nın 6 Aralık tarihinde Bostancı Sınır Kapısından çıkış yapmak üzereyken yakalandığını söyledi.

Polis memuru, alınacak birçok ifade olduğunu, Silva'nın gönüllü ifadesinin araştırılacağını, zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini kaydetti.

Polis, aranan 2 şahıs olduğunu, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğini açıklayarak, 3 gün ek süre istedi.

Otel kayıtlarını değiştirdi

Zanlılar Mercan ile Silvan’ın ardından zanlı Ahsan Chaudhary mahkemeye çıkarıldı. Polis, Gönyeli'deki otelde resepsiyonst olarak çalışan zanlının rezervasyon kayıtlarında turist gösterilerek, ülkeye getirilen 2 kişinin kaydıyla ilgili TezTur'un adını silip wallking yazıp delili tahrip edip, evrakı sahteledikten sonra çıktısını alarak tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis, çıktının emare alındığını, zanlının insan kaçakçılığı ile bağlantısının olup olmadığına dair araştırma yapılacağını söyleyerek, Ahsan Chaudhary’ın da 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mağdurken zanlı oldu

Duruşmaya son olarak zanlı Vithange çıkarıldı. Polis memuru, zanlının KKTC’de ikamet izinsiz kalmak suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, insan kaçaklığı ile ilgili başlatılan soruşturmada ifadesi alınan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 1 Aralık’tan beri 4 gün süreyle ülkede izinsiz olarak ikamet ettiğini belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının insan kaçakçılığı meselesinde mağdur olduğunu kaydetti. Polis, zanlının giriş-çıkış dökümlerinin alınacağını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün ek süre istedi.

“Korktum ve sildim”

Duruşmada Tezer ve Silvan’ın avukatları süreye itiraz etmezken, mahkemede konuşan Gönyeli'deki otelin çalışanı Ahsan Chaudhary korktuğu ve patronunun kendisini kovmaması için kaydı sildiğini söyledi.

“Ben bir şey yapmadım”

Zanlı Priyadursha Opatha Vithange ise “Ben bir şey yapmadım. Bana evrak gönderdiler geldim, iş kurmak için bu ülkeye geldim” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların 3’er gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.