İlk ziyaret

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 5 yıl önce çıkan yangın sonrası Notre Dame Katedrali'nin açılış töreni kapsamında, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile Paris'te bir araya geldi. Fransa'da başkent Paris'te 5 yıl önce çıkan yangında ciddi hasar gören Notre Dame Katedrali, restorasyon çalışmalarının ardından bu hafta sonu halka açılıyor. Trump, Katedralin açılış törenine katılmak üzere dün sabah Paris'e gitti.

Başkan seçildikten sonra ilk yurt dışı gezisini Fransa'ya yapan Trump, ilk olarak ABD'nin Paris Büyükelçiliğini ziyaret etti. Ardından, Macron, Trump'ı ikili görüşme için Elysee Sarayı'nda ağırlarken, iki lider görüşme öncesi el sıkıştı ve kameralara poz verdi. Görüşmenin başında Macron, Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktığında, Trump'ın ABD Başkanı olarak görev yaptığını hatırlattı. Trump, Macron'a teşekkür ederek, "İlişkilerimiz çok iyi. Birlikte çok şey yaptık bildiğiniz gibi. Fransızlar son derece olağanüstü. ABD'de kalabalık bir Fransız toplumu var. Onlara saygı duyuyoruz, onları seviyoruz. Çok yetenekli insanlar." ifadelerini kullandı. Paris'te olmaktan onur duyduğunu belirten Trump, Fransa ile savunma alanında başarılı çalışmalara yaptıklarını kaydetti.



Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2024, 01:27