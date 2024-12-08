Bir devrin sonu

Suriye'nin ikinci büyük kenti Hama Hama’yı alan Heyet Tahrir El-Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı gruplar, Şam yolu üzerinde Humus’un iç kesimlerine ulaştı. Esad rejimi güçleri ise ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke il merkezi ile Kamışlı ilçesinde kontrol ettiği bölgelerden çekilerek buraları terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline bıraktı. Yerel yetkililer ve güvenlik kaynaklarının Reuters'a verdiği bilgiye göre, onlarca Suriyeli asker, Irak güçleriyle koordinasyon içinde El Kaim sınır kapısından Irak'a giriş yaptı.

Muhaliflerin Humus’u alması, Esad rejiminin kıyıyla bağlantısının kesilmesi anlamına geliyor. RUS uçakları, Humus’ta bulunan ve kenti Hama ve kuzeye bağlayan Resten oto ban köprüsünü bombaladı. Rejim güçlerinin Irak sınırındaki Deyrizor kentinin doğusundan da çekildiği açıklandı.

Şiddetli çatışmaların ardından muhalif gruplar, il merkezinin kontrolünü de rejim güçlerinden aldı.

Suriye'de 2011 yılında halkın özgürleşme talepleriyle başlayan hareketlerin rejim tarafından şiddetle bastırılmak istenmesi üzerine patlak veren iç savaş sürecinde Dera kenti, rejim karşıtı direnişlerin başladığı yer oldu.

Suriye'nin güneyindeki Suveyda il merkezi, muhalif grupların kontrolüne geçti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin güneyinde nüfusunun çoğunluğu Dürzi olan Suveyda ilindeki muhalif yerel gruplar, il merkezinde kontrolü sağladı.

Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusunda çekildi

Esad rejimi güçleri, ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke il merkezi ile Kamışlı ilçesinde kontrol ettiği bölgelerden çekilerek buraları terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline bıraktı.

Esad rejimi güçleri, ülkenin kuzeydoğusunda PKK/YPG'yle işbirliği içinde varlık gösterdiği Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçesinden çekildi.

Fırat Nehri'nin doğusundan çekilen rejim güçleri, Haseke ve Kamışlı'da kontrol altında tuttuğu bölgeleri terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline bıraktı.