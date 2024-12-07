Arayan, soran olmadı

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam sürdükleri tespit edilerek tutuklanan Nijeryalı Favour Efe Victor (27), Abuchi Caminus Aladum (34), Michael Agholor (21), Bangladeş uyruklu Roksian Halzan (34) ve Sudanlı Bushra Farah (21) dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılarla ilgili ihraç süreci başlatılacağını, ilgili mercilerle yazışmalar gerçekleştirileceği belirtilerek, ek süre talep edildi.

Zanlılardan Farah hakkında 5, diğer 4 zanlı hakkında ise 7 gün ek tutukluluk kararı verilirken, soruşturmayı yapan polis, mahkemede olguları aktardı.

Gürültü yapınca yakalandılar

Polis, Favour Efe Victor, Abuchi Caminus Aladum ve Michael Agholo’nun gürültü şikayeti üzerine tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, 4 Kasım 2024 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Lefkoşa Adli Şube ekiplerinin aldığı ses şikayeti doğrultusunda Şht. İsmail Mustafa Sokaktaki bir apartman dairesini ziyaret ettiklerinde ikametgahta kalan Victor’un 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 371 gündür, Aladum’un 23 Ocak 2022 tarihinden itibaren bin 46 gün ve Agholor’un 16 Ağustos 2022 tarihinden itibaren 841 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olarak bulunduklarının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Markette tespit edildi

Polis, Kuzey Kıbrıs’ta 2016 yılından beri kaçak yaşam süren 34 yaşındaki Bangladeş uyruklu Roksian Halzan’ın ise 4 Aralık 2024 tarihinde Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde devriye gezen Adli Şube ekipleri tarafından bir markette tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 30 Haziran 2016 tarihinde ülkeye 30 günlük vize ile giriş yaptığını, 1 Ağustos 2016 tarihinden beri ülkede toplam 3 bin 47 gün ikamet izinsiz kaldığını açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Kendi ayağıyla polise gitti

Polis memuru, Sudanlı Bushra Farah’ın da 3 Aralık 2024 tarihinde tespit edildiğini söyledi. Polis, saat 16.30’da Lefkoşa Adli Şubeye gelen zanlının ülkesine gitmek istediğini söylediğini aktardı. Polis, yapılan muhaceret kontrolde zanlının 29 Kasım 2023 tarihinden beri 371 gün KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis memuru, tüm zanlılarla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, ihraç işlemleriyle ilgili süreç başlatılacağını ifade ederek, Sudanlı Bushra Farah’ın 5, diğer 4 zanlının ise 7’er gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlılar için talep edilen süreleri onayladı.