Polis peşinde

Suna ERDEN

Girne Turizm Limanı’nda polis ve gümrük ekiplerinin ortak düzenlediği “Birlik Operasyonu” kapsamında silahla yakalanan 24 yaşındaki Emre Alp dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü ve Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirlikleri ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekiplerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyonda, KKTC’ye TIR’la giriş yapan ve üzerinde bir adet 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait bir şarjör bulunan Alp hakkında 3 gün ek tutukluluk kararı verildi. Zanlının silah kaçakçısı olduğu iddia edilirken, polisin bu yönde soruşturma yaptığı belirtildi.

Ayrıca zanlının Türkiye’de uyuşturucu ve yaralama suçlarından sabıkası olduğu bilgisi elde edildi.

Bağlantıları araştırılıyor

Duruşmada olguları aktaran polis, ortak operasyonun 14 Mart 2025 tarihinde saat 11.30 sıralarında gerçekleştirildiğini söyledi. Polis, ülkeye gelen gemiyle gelen TIR’ın sürücüsü Emre Alp’in üzerinde yapılan aramada kot pantolonun ön kısmına gizlenmiş vaziyette, seri numarası silinmiş Avusturya yapımı Glock marka 9 mm çapında tabanca ve şarjör bulunduğunu açıkladı.

Polis, tabanca ve şarjörün emare alındığını, zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının ülkeye silah getirme amacının araştırıldığını ve bağlantısı olduğu düşünülen şahıs veya şahısların olabileceğini belirtti.

Polis memuru, ele geçirilen silahın balistik incelemeye gönderileceğini, zanlının bağlantılarının tespiti için cep telefonu görüşmelerinin mercek altına aldığını ifade ederek, 3 gün ek süre istedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, talep edilen 3 günlük süreyi onayladı.