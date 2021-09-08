Polise itiraf etti

Suna ERDEN

Taşkent- Haspolat yolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonda 26 gram kokain türü uyuşturucuyla yakalanan Salih Yorgancı ve Altu Güvenateş hakkındaki soruşturma sürüyor.

Zanlılar dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarılırken, Salih Yorgancı’nın uyuşturucu maddeleri kendi kendine mesajları silme özelliği olan Telegram isimli elektronik haberleşme uygulaması üzerinden iletişime birisinden aldığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne gelen bilgi üzerine 3 Eylül 2021 tarihinde, saat 16.50 sıralarında Taşkent- Haspolat yolu üzerinde operasyon düzenlendiğini belirtti. Polis, operasyon sonucunda NN 191 plakalı aracın tespit edilerek, durdurulduğunu ifade etti.

Polis, sürücü Salih Yorgancı’nın araçtan indiği sırada kaçmaya çalıştığını, kokain türü uyuşturucu maddeyi attığını dile getirdi.

Polis memuru, zanlının yakalandığını, 26 gram ağırlığındaki uyuşturucu maddenin ve araçta bulunan bir adet üzerinde kalıntı olduğu düşünülen siyah renk hassas tartının emare olarak alındığını ifade etti.

Araçta yolcu olarak bulunan Altu Güvenateş’in de tutuklandığını belirten polis, yürütülen soruşturmada zanlı Salih Yorgancı’nın söz konusu maddeleri Telegram isimli elektronik haberleşme uygulaması üzerinden iletişime geçtiği Lapta’da ikamet eden birisinden aldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, Yorgancı’nın suçlarını itiraf edici nitelikte ifade verdiğini, Altu Güvenateş’in ise herhangi bir ifade vermediğini anlattı.

Polis memuru, Yorgancı’nın verdiği gönüllü ifadenin araştırılacağını, aranmakta olan bir şahsın olduğunu ve zanlıların cep telefonlarının Data İnceleme Şubesi’ne gönderileceğini söyleyerek, 3 gün tutukluluk emri talep etti.

Mahkeme talep edilen süreyi onaylarken, Altu Güvenateş’in avukatı müvekkilinin aleyhine talep edilen tutukluluk talebine itiraz etti ve konu suçla bağı olmadığını savundu.