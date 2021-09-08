İki bıçakla saldırdı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yaşanan olayda kız arkadaşıyla kavgasına karışan Nafi Kerem Uğur’u yaralayan Ahmet Tuğrul Barut, olaydan 3 gün sonra tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının Uğur’a iki bıçakla saldırdığı, birini göğsüne sağladığı açıklandı. Zanlı aleyhine yaralama, dehşet yaratmak için bıçak taşıma, kanunsuz bıçak taşıma, ciddi darp ve sokağa çıkma yasağını ihlal’ suçlamaları getirildiği belirtilerek, teminat talep edildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Polis, olayın 3 Eylül 2021 tarihinde saat 00.20 sıralarında Lefkoşa'da yaşandığını söyledi.

Bıçaklarla üzerine yürüdü

Polis, zanlının Şht. Mehmet Kemal Sokak üzerinde kız arkadaşıyla tartıştığı esnada Nafi Kerem Uğur’un duruma müdahale etmek istediğini belirtti.

Polis, zanlının tartışmaya engel olmak isteyen Nafi Kerem Uğur’a üzerinde bulundurduğu iki bıçakla saldırdığını ifade etti. Polis, zanlının bıçaklardan birini Uğur’un göğsüne sapladığını, 1,5 santim derinliğinde yarala olmasına neden olduğunu söyledi.

Polis, Nafi Kerem Uğur’un Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, tedavisinin ardından taburcu edildiğini açıkladı. Zanlının önceki gün gözaltına alındığını belirten polis, aynı gün yaşamakta olduğu ikametgahta arama yapıldığını ifade etti. Polis memuru, evde yapılan aramada zanlının olayda kullandığı biri 29 buçuk, diğeri, 27 santim uzunluğundaki iki bıçağın bulunarak, emare alındığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak görgü tanıklarından temin edilen ifadeler ve güvenlik kamerası görüntülerinin mevcut olduğunu ifade etti. Soruşturmanın zanlıyla ilgili kısmının tamamlandığını belirten polis, teminat talep etti.

Birçok suçlama var

Mahkeme zanlıyı ileride ‘yaralama, dehşet yaratmak için bıçak taşıma, kanunsuz bıçak taşıma, ciddi darp ve sokağa çıkma yasağını ihlal’ suçlarından yargılanmak üzere teminata bağladı. Mahkeme, teminat şartı olarak ise zanlının 13 bin TL nakit para yatırması ve iki kişinin 200’er bin TL kefalet senedi imzalanması olarak belirledi.

Teminat şartlarını yerine getiren zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.